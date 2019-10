Si muove in territorio negativo il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-1,15%), movimento in ribasso per Azimut

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Azimut

media capitalizzazione

Tinexta

doValue

Mutuionline

bassa capitalizzazione

M&C

Gequity

Dea Capital

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha chiuso a 95.274,9, in diminuzione di 1.108,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 484, dopo aver avviato la seduta a 488.Tra i titoli del, risultato negativo per, con una flessione dell'1,89%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,37% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.Performance infelice per, che chiude la giornata del 23 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,63%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 23 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,60%.