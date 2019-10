Il settore utility italiano è in territorio positivo (+1,07%), seduta effervescente per Ternienergia

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Enel

Terna

Ftse MidCap

Falck Renewables

IREN

Acea

Ternienergia

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 36.229,1, in crescita di 385,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 343, dopo aver avviato la seduta a 341.Tra ledi Piazza Affari del comparto utility, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,29%.In luce, con un ampio progresso dell'1,28%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,42%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,75%.avanza dello 0,69%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,81%.