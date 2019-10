Piaggio Aerospace: accordo per 10 P.180 Avanti Evo

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con la società sauditaper l'acquisto di dieci velivoli. L’atto è stato siglato nel corso del salone internazionale dell'aviazione d'affari in corso a Las Vegas.La consegna del primo esemplare è previsto nella seconda metà del 2020. L’accordo prevede che Al Saif Aviation promuva l’Avanti Evo in particolare in Medio Oriente e Nord Africa.Piaggio Aerospace vanta un portafoglio ordini di, destinato a più che triplicare entro fine anno, comprendendo 9 nuovi Avanti Evo per le Forze Armate italiane, la vendita all’Aeronautica Militare di due esemplari dell’aereo a pilotaggio remoto P.1HH e relativa stazione di controllo, oltre che il programma di ammodernamento di una ventina di aeromobili Avanti e Avanti II. Una proiezione destinata a rendere appetibile l’acquisizione di Piaggio Aerospace, in amministrazione straordinaria da dicembre 2018.