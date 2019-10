Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.833,95 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 3.004,52 punti. Senza direzione il(+0,19%); poco sopra la parità lo(+0,25%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,75%),(+0,66%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,43%.Tra i(+1,93%),(+1,54%),(+1,49%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,45%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,40%),(+2,65%),(+2,25%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,48%.Crolla, con una flessione del 4,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,50%.