Debole il settore assicurativo italiano (-0,54%), movimento in ribasso per Unipol

indice delle società assicurative

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

indice EURO STOXX Insurance

Unipol

Poste Italiane

mid-cap

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Movimento fiacco per l', che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha iniziato a trattare a quota 19.673,2, con una flessione dello 0,54% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 298, dopo aver aperto a 300.Tra ledi Piazza Affari dell'indice assicurativo, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Tra leitaliane, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.