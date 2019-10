Mette il turbo l'indice dei beni personali italiano (+4,50%)

settore beni personali a Milano

Digital Bros

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dele riporta una performance del 4,50%.Intanto l'mostra un -0,09%, dopo un inizio di giornata a 1.015.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,88%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,39%.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,67% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,53% sui valori precedenti.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,10%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,58%.