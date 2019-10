Sotto la parità l'indice dei beni personali italiano (-0,62%), seduta depressa per Moncler

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha aperto a quota 76.214,6, in ribasso dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 1.021, dopo aver esordito a 1.024.Tra le azioni italiane adel comparto beni per la casa, composto ribasso per, in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, retrocede, con un ribasso dell'1,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.