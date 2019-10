Trump conferma morte leader Isis al Baghdadi

(Teleborsa) -

E' morto il leader dell'Isis Abu Nakr al Baghdadi, grazie ad un blitz di respiro internazionale, condotto nel Nord della Siria dagli USA con la collaborazione di Russia, Siria, Iraq, Turchia e curdi. Operazione storica, durata circa due ore, condotta da un corpo di 8 elicotteri. Molte persone sono rimaste uccise, nessuna fra le forze americane.



Lo annuncia il Presidente americano Donald Trump in una conferenza stampa dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, assieme al Vicepresidente Mike Pence, da dove aveva seguito tutta l'operazione in diretta assieme alle più alte cariche militari e dello Stato. Il Presidente ha definito questo raid "impeccabile", grazie alla collaborazione delle forze di molti Paesi e soprattutto dai curdi che "hanno dato informazioni utili" alla cattura.



"E' morto come un codardo dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui", ha dichiarato Trump, aggiungendo "ora il mondo è un posto più sicuro".

Il Presidente ha aggiunto che con la morte di al Baghdadi dopo i successi della lotta contro l’Isis assicura il controllo dei giacimenti di petrolio di cui è ricca la regione e che servivano all’organizzazione terroristica l’introito di enormi somme di denaro per autofinanziarsi.