Google, trimestrale in chiaro scuro

Alphabet

(Teleborsa) - Conti in chiaro scuro per, la holding a cui fa capo Google.Il colosso di Mountain View ha riportato, pari a 10,12 dollari per azione,rispetto ai 12,35 miliardi (13,06 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente, facendo peggio anche delle attese degli analisti che avevano stimato un EPS di 12,42 dollari.La società ha generato une in rialzo del 20% su base annua, mostrando un andamento in piena salute del business pubblicitario e di quello cloud.Lesono aumentate del 17% a $33,9 miliardi.