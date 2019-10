Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+0,97%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

Tenaris

Intek

(Teleborsa) - Performance positiva per il, sebbene l'evidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 25.784,88, e ha terminato la seduta a 26.028,5, in aumento di 249,38 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude al ribasso a 191,3, dopo aver avviato la seduta a 193,73.Tra ledi Piazza Affari dell'indice materie prime, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,96%.Tra ledi Piazza Affari, risultato positivo per, che lievita dell'1,38%.