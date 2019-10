Danieli scelta da Nucor per la fornitura di un nuovo laminatoio

Danieli

Nucor

(Teleborsa) -per lamiere di acciaio che sarà costruito ex novo a Brandenburg, Kentucky, USA.unitamente a un pacchetto di automazione e parte elettrica fornito dalla consociata Danieli Automation. 1,35 miliardi di dollari il valore approssimativo dell'investimento di Nucor per la costruzione del nuovo stabilimento destinato a produrre 1,2 milioni di tonnellate nette (US) all anno di lamiere di acciaio. IlDanieli fornirà inoltre le attrezzature per la metallurgia secondaria, comprendenti una doppia stazione LMF e una doppia stazione VTD complete di pompe meccaniche."Siamo orgogliosi di poter continuare la nostra collaborazione di lunga data e di successo con Danieli". ha affermato Johnny Jacobs, Vice-President e General Manager di Nucor Steel Brandenburg. "proprio al centro della maggior regione americana consumatrice di lamiere. Il forno ad arco elettrico sarà di concezione a piattaforma intera con sistema di spillaggio a foro eccentrico, e sarà dotato di tutti i più moderni dispositivi meccatronici che permettono di migliorare le prestazioni del forno e la sicurezza per il lavoratori come il Q-Melt e lo Zero Man Turn Around ".trovandosi nel cuore della più grande regione consumatrice di lamiere di acciaio degli Stati Uniti. Attualmente Nucor gestisce altri stabilimenti per la produzione di lamiere in North Carolina, Alabama e in Texas.A Piazza Affari, il titolo vive un rialzo dello 0,65%.