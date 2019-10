L'Indice delle società High Tech italiane spezza la catena positiva di quattro rialzi consecutivi (-1,34%)

Indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Ftse SmallCap

Fullsix

Eurotech

Esprinet

(Teleborsa) - L'termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 77.064,28, in calo dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 566,08, dopo aver avviato la seduta a 567,36.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, risultato negativo per, con una flessione dell'1,43%.Tra le azioni del, giornata incolore per, che chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,09%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.