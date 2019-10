Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

sanitario

informatica

energia

Johnson & Johnson

McDonald's

Merck & Co

United Technologies

Chevron

Exxon Mobil

DOW

Goldman Sachs

Mattel

Garmin

Netflix

Activision Blizzard

C.H.Robinson

Bed Bath & Beyond

Twenty-First Century Fox

FOX

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale dopo la decisione della Fed di tagliare i tassi di interesse. a deludere la possibilità che la serie di tagli si è aggiunta al termine. Ilsale dello 0,43%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.046,77 punti. Guadagni frazionali per il(+0,44%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,86%),(+0,78%) e(+0,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,12%.Al top tra i(+2,89%),(+2,23%),(+1,39%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Tra i(+13,78%),(+9,60%),(+3,64%) e(+3,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,85%.In apnea, che arretra del 4,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,15%.