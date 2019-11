Wall Street chiude in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni industriali

materiali

finanziario

Apple

Travelers Company

Coca Cola

Merck & Co

3M

Walgreens Boots Alliance

Caterpillar

Boeing

Stericycle

Sirius XM Radio

Apple

Facebook

Western Digital

Bed Bath & Beyond

Garmin

Lam Research

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,52% sul; sulla stessa linea lo, che chiude a 3.037,56 punti. Sulla parità il(+0,01%), come l'S&P 100 (-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,14%),(-1,10%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+2,26%),(+1,02%),(+0,93%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,01%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Tra i(+7,68%),(+3,86%),(+2,26%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,35%.