Wall Street chiude le contrattazioni in forte rialzo

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.347,36 punti; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,97%. Buona la prestazione del(+0,96%), come l'S&P 100 (1,0%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,51%),(+2,21%) e(+1,45%).Al top tra i(+4,84%),(+4,75%),(+3,58%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.(+4,22%),(+3,90%),(+3,80%) e(+3,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.