Andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia (+2,91%), guizzo positivo per Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Ferrari

media capitalizzazione

Piaggio

bassa capitalizzazione

Sogefi

Pininfarina

Landi Renzo

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 226.710,8 e sta trattando a 231.256,3, balzando del 2,91% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 510 dopo un avvio a quota 498.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,77%.Tra i titoli adel comparto automotive, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,97%.Tra i titoli adell'indice automotive, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,05%.avanza dell'1,25%.Composta, che cresce di un modesto +0,75%.