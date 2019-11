Concorrenza, Vestager: "Dossier FCA-Peugeot non ancora sul tavolo"

FCA

(Teleborsa) - Il piano di integrazionedella nuovaguidata da Ursula von der Leyen.Lo ha detto la commissaria europea alla concorrenzain una intervista a La Repubblica, rifiutando commenti su altri due dossier caldi, la nuova Alitalia eLa Vestager, che nella nuova squadra di Bruxelles manterrà il suo ruolo di titolare alla concorrenza, ha parlato delleincontrate dallaprima della sua entrata in carica, affermando. Poi ha aggiunto "penso che tutti abbiano avuto modo di riflettere e capito che le" e si è detta convinta che la nuovasarà elettaLa Vestager, affrontando il tema più spinoso dei, si è detta convinta che il futuro sarà una, dove a volte entrano i Verdi ed altre volte i Sovranisti a seconda dei dossier sul tavolo. "Non porteremo in aula proposte prendere o lasciare", ha chiarito, aggiungendo "saremo in contatto da subito con i maggiori gruppi dicendo cosa stiamo progettando e ascolteremo le loro idee prima di chiudere i testi".