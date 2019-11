Seduta euforica per il settore costruzioni a Milano (+1,63%), seduta effervescente per Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Carel Industries

Cementir Holding

Panariagroup

Trevi

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 34.911,7, in accelerazione dell'1,63% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 487, dopo che in principio di giornata era a quota 485.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,19%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,12%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,66%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,03%.Bene, con un rialzo dell'1,97%.