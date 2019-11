Debole il comparto utility in Italia (-0,62%), seduta in ribasso per Seri Industrial

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Enel

listino milanese

Falck Renewables

ERG

IREN

Ftse SmallCap

Seri Industrial

Alerion

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'Ilha iniziato a trattare a quota 37.267,8, con una flessione dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 342, dopo aver aperto a 344.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, retrocede, con un ribasso dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Tra le azioni del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.