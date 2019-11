Guala Closures si espande in Africa orientale con raddoppio stabilimento in Kenya

Guala Closures

(Teleborsa) -Group ha annunciato la sua espansione nel mercato keniota con l'inaugurazione del nuovo impianto in Africa orientale situato a Nairobi.. L'azienda mira ad assistere i produttori di alcolici in Kenya, e nel più ampio mercato dell'Africa orientale, con chiusure anticontraffazione dotate delle più recenti tecnologie.L'Anti-Counterfeit Authority in Kenya stima che circa un prodotto su cinque venduto nelle principali città del Kenya è contraffatto. L'Associazione dei produttori del Kenya, inoltre, valuta che il governo keniota perde quasi 200 miliardi di KES all'anno (oltre 1.7 miliardi di Euro) a causa dell’adulterazione dei prodotti."Le chiusure di Guala Closures East Africa aiuteranno a combattere la contraffazione nei mercati africani degli alcolici che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, la sicurezza e l'economia del paese", ha dichiarato, Presidente e CEO di Guala Closures Group, durante la cerimonia di inaugurazione.