Wall Street resta al palo

(Teleborsa) -New York naviga moderatamente sopra la parità grazie alle nuove indiscrezioni provenienti dal fronte della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Stando a quanto pubblicato da Financial Times e Wall Street Journal sarebbe infatti in procinto di avvenire un gesto di pace tra le due superpotenze, in vista della firma della "Fase1" dell'accordo annunciata entro fine anno.- tra i quali abbigliamento, monitor a schermo piatto e altri apparecchi elettrici -La notizia, già rimbalzata positivamente sugli altri mercati, tira di poco sù gli investitori a stelle e strisce che riprendono, nonostante le titubanze, qualche speranza sulla possibilità di una distensione dei rapporti tra Donald Trump e Xi Jinping.Ilsi attesta a 27.495,62 punti. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 3.079,89 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,05%), come l'S&P 100 (0,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoredel Dow Jones,(+1,10%),(+1,03%),(+0,83%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,06%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Al top tra i, si posizionano(+5,60%),(+4,65%),(+3,09%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.