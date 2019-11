ArcelorMittal: lettera retrocessione tocca 10.777 dipendenti. In corso vertice Palazzo Chigi

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, il gigante dell'acciaio indo-europeo, haformalmente ai sindacati della ex Ilva "launitamente al" ai sensi dell'articolo 47 della legge 428 del 1990.La comunicazione fa seguito all' annuncio di cessazione del contratto . Iin totale di cui. La comunicazione, che di fatto segna l'avvio della, riguarda tutta Italia: oltre a Taranto ancheLadalle 15 di oggi a partire dallo stabilimento ex Ilva di Taranto.: Fiom (il primo sindacato a Cornigliano), Uilm (il primo sindacato a Taranto) e Ubs preferiscono in queste ore sospendere ogni decisione.Intanto,. La riunione è iniziata intorno alle 12 ed è presente il presidente del Consiglioinsieme ai ministri. Per l'azienda, partecipano al tavolo il proprietarioed il figlio