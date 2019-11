L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo (+0,97%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 9.235,4 con un incremento di 88,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 95, dopo aver avviato la seduta a 94.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,26% sui valori precedenti.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,16%.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%.