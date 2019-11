Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

utilities

sanitario

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Exxon Mobil

McDonald's

Visa

Pfizer

Coca Cola

Home Depot

Regeneron Pharmaceuticals

Adobe Systems

Expeditors Intern Of Washington

Bed Bath & Beyond

Mylan

Automatic Data Processing

Equinix

SBA Communications

(Teleborsa) - A New York, ilchiude sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.492,63 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 3.074,62 punti. Senza direzione il(-0,01%), come l'S&P 100 (0,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,45%) e(+0,42%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,02%) e(-0,89%).Tra i(+2,62%),(+2,02%),(+1,97%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.Tra i(+6,93%),(+4,25%),(+3,82%) e(+3,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,88%.Crolla, con una flessione del 3,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,49%.