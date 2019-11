Protocollo d'intesa tra Consob e Bankitalia per maggiore cooperazione

(Teleborsa) - Lae la(Consob) hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'intesa in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio,L’aggiornamento - spiega una nota congiunta - è volto ad adeguare la cornice dellaalle novità normative intervenute negli ultimi anni e intende, il nuovo Protocollo: ridefinisce l'ambito della collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob alla luce delle competenze della BCE nel contesto del Single Supervisory Mechanism; disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità, in coerenza con le modifiche del quadro normativo di attuazione della; definisce lo scambio di informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza e le modalità di cooperazione in materia ispettiva; contiene previsioni volte ad assicurare il coordinamento in caso di accertamento di irregolarità e in materia di gestione delle crisi dei soggetti abilitati; detta disposizioni per il coordinamento delle procedure per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il Testo Unico della Finanza prevede l’intesa o il rilascio di pareri tra le due Autorità.