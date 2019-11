Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

energia

Procter & Gamble

Cisco Systems

McDonald's

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Exxon Mobil

Chevron

Boeing

C.H.Robinson

Tesla Motors

Automatic Data Processing

O'Reilly Automotive

Mylan

Dish Network

Wynn Resorts

NetApp

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.492,56 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 3.076,78 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,17%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,56%),(+0,52%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,29%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,19%),(+1,07%),(+1,04%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.scende dell'1,18%.Tra i(+2,99%),(+2,95%),(+1,69%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,49%.In caduta libera, che affonda del 3,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,19 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,77%.