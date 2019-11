Il comparto telecomunicazioni in Italia viaggia molto alto (+1,69%), seduta effervescente per Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Retelit

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,69%, dopo la chiusura di ieri a quota 12.030,5.L'intanto guadagna lo 0,88%, dopo un inizio di seduta a quota 303.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,82%.Tra ledi Piazza Affari, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,6%.