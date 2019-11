Andamento negativo per il settore beni personali a Milano (-1,26%), in forte calo Titanmet

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

Ferragamo

media capitalizzazione

De' Longhi

Brunello Cucinelli

OVS

bassa capitalizzazione

Titanmet

Zucchi

Bialetti Industrie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 78.789,3, in diminuzione dell'1,26%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.057, dopo che ha esordito a 1.060.Nel, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,93%.In apnea, che arretra del 2,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,00%.