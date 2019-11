Cyber security, Profumo: "Con Saipem lavoriamo su parte strategica"

(Teleborsa) - "La cooperazione con Leonardo è stata attivata dal momento in cui c’è stato un evento di attacco per Saipem. Abbiamo avuto una prima fase tattica nella quale li abbiamo aiutati a identificare cosa era successo, come isolare la parte sotto attacco, e adesso stiamo lavorando su una parte più strategica volta a costruire un sistema sempre più resiliente a questo tipo di fenomeni".. "Insieme possiamo fare parecchio – ha affermato Profumo –. Saipem è main contractor su moltissime infrastrutture che vende chiavi in mano. Ed è ovvio che in questi casi ci sono delle grandi opportunità di lavoro comune. Per fare un esempio, uno dei nostri grandissimi clienti nel campo della sicurezza logica e fisica è Petronas che, operando nel mare della Cina, ha dei problemi significativi di sicurezza dei propri insediamenti produttivi e quindi è andato a integrare la nostra sensoristica"."Bisogna avere certezza che gli attacchi ci saranno e che non siamo difendibili al 100% – ha affermato l'ad di Leonardo parlando di Cyber security –. Se fosse per il mio capo della sicurezza dovremmo comunicare solo con pezzettini di carta che poi vengono coriandolizzati o addirittura polverizzati. Ovviamente è impossibile lavorare in questa maniera per cui bisogna riuscire a capire come conciliare la gestione operativa con la sicurezza fisica e logica. Io, in passato, ho sempre cercato di capire qual era il mio costo per la sicurezza informatica partendo dal presupposto che gli attacchi potessero arrivare quasi esclusivamente dalla Rete. Ma non è così. L'ultimo attacco che abbiamo avuto è avvenuto attraverso dei chip che si trovano nei frigoriferi industriali".La cooperazione con Leonardo è stata attivata dal momento in cui c’è stato un evento di attacco per Saipem. Abbiamo avuto una prima fase tattica nella quale li abbiamo aiutati a identificare cosa era successo, come isolare la parte sotto attacco, e adesso stiamo lavorando su una parte più strategica volta a costruire un sistema sempre più resiliente a questo tipo di fenomeni.Siamo sempre più immersi nel mondo digitale e credo non si possa girarsi e tornare indietro. Bisogna capire come evitare che questi attacchi creino delle discontinuità nella nostra capacità operativa. Ed è fattibile.