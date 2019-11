A Londra, forte ascesa per United Utilities

United Utilities

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,18%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 870,9 centesimi di sterlina (GBX) e supporto a 845,1. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 896,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)