Eni annuncia nuovo traguardo: al via applicazione industriale software ECHELON

Eni

(Teleborsa) -nella trasformazione digitale con, undinamico avanzato di giacimento per l’ottimizzazione del monitoraggio, sviluppo e produzione diIl software ECHELON permette di condurrein parallelo in, velocizzando notevolmente il time-to-market. In grado di sfruttare appieno la potenza di calcolo GP-GPUs, vantarispetto ad altri simulatori di giacimento commerciali, garantendo la stessa accuratezza.Questa tecnologia supporterà Eni a supporto delle decisioni aziendali e si aggiunge al recenteoperata con, che da inizio 2020 metterà a disposizione della società una potenza di picco totale pari aNell’ambito del programma di trasformazione digitale, Eni ha anche firmato un(SRT) per lo sviluppo congiunto e l’industrializzazione di ECHELON,.Eni continuerà ade, in collaborazione con SRT, ha pianificato il lancio a livello industriale del simulatore composizionale nel secondo trimestre del 2020.