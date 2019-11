Giornata tonica per il comparto dei servizi finanziari in Italia (+1,04%), seduta effervescente per Banca Mediolanum

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

listino principale

Azimut

media capitalizzazione

Banca Mediolanum

Anima Holding

Banca Farmafactoring

Conafi

Banca Intermobiliare

Equita Group

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 106.670,1, in aumento di 1.109,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare sotto la parità a 493, dopo aver avviato la seduta 496.Nel, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,68%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,01% sui valori precedenti.Svettache segna un importante progresso del 2,96%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,95%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,61%.Buona performance per, che cresce dell'1,58%.