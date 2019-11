Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni all'insegna della stabilità. A New York, ilè sostanzialmente piatto su 27.691,49 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che chiude a 3.087,01 punti. Pressoché invariato il(-0,17%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,68%),(-0,56%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,08%),(+4,56%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.scende dell'1,49%.Al top tra i, si posizionano(+3,12%),(+2,36%),(+1,84%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,83%.Crolla, con una flessione del 3,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,97%.