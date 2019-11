Wall Street chiude piatta

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.691,49 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 3.091,84 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,27%); pressoché invariato lo(+0,14%).(+0,58%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,59%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,35%),(+1,04%),(+0,76%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,38%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+3,46%),(+3,36%),(+2,60%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,04%.In apnea, che arretra del 3,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,37%.