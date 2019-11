Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,33%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 3.094,04 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,05%), come l'S&P 100 (0,0%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,47%),(+0,86%) e(+0,42%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,57%),(-0,51%) e(-0,48%).Tra i(+7,30%),(+2,01%),(+1,61%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Tra i(+2,18%),(+1,79%),(+1,59%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,27%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,20%.Sensibili perdite per, in calo del 3,08%.In apnea, che arretra del 3,04%.