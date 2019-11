Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,34%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 82.516,1, e si è poi portato a quota 82.590,2, in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 587, dopo aver avviato la seduta a 585.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,29%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,72%.Decolla, con un importante progresso del 3,22%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,38%.