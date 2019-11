Senza verve l'indice del settore costruzioni italiano (+0,49%), slancio per Panariagroup

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Carel Industries

Cementir Holding

small-cap

Panariagroup

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto al, che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 35.156,9, con un aumento insignificante dello 0,49% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,80% a 485.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,66%.Tra le azioni del, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,9%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,57%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,40%.