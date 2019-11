Exploit del settore servizi per la finanza a Piazza Affari (+1,55%), corre Banca Sistema

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

indice EURO STOXX Financial Services

Azimut

media capitalizzazione

Banca Mediolanum

Anima Holding

Banca Ifis

bassa capitalizzazione

Banca Sistema

Banca Intermobiliare

Dea Capital

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 1.668,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 107.833,4.L'intanto guadagna 4 punti dopo un incipit a quota 503.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,90% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,58%.Vola, con una marcata risalita del 2,43%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,82%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,59%.Buona performance per, che cresce dell'1,27%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.