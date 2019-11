Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

energia

Walt Disney

United Health

Nike

Wal-Mart

Chevron

Caterpillar

DOW

Exxon Mobil

Nvidia

Discovery

Twenty-First Century Fox

FOX

Mylan

Bed Bath & Beyond

Western Digital

Xilinx

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.036,22 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 3.122,03 punti. Sulla parità il(+0,16%), come l'S&P 100 (0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,33%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,06%),(+1,30%),(+1,21%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,72%.Calo deciso per, che segna un -1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.(+3,96%),(+3,50%),(+2,68%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.