Moderati guadagni alla borsa di New York

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,33% a 27.968,83 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.123,56 punti. Sale il(+0,78%), come l'S&P 100 (0,5%). brutte notizie dal CFNAI attività nazionale , che ha evidenziato un ulteriore rallentamento della crescita economica nel mese di ottobre.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,81%),(+0,62%) e(+0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,41%),(+1,15%),(+0,89%) e(+0,89%).(+3,59%),(+3,47%),(+2,84%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.