Scuola, torna concorso religione ma ai precari viene negato il riservato

(Teleborsa) -, con, ma senza l’avvio di quella procedura straordinaria checontinua a reputare indispensabile per stabilizzare i precari storici che fanno supplenze anche da oltre 15 anni.In attesa che si realizzi il concorso ordinario, si procede anche alloin occasione della procedura del 2004, anche se: è quanto stabilito da un emendamento approvato dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera al decreto salva-precari n. 126 sulle “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che da domani comincerà ad essere valutato dall'Ilricorda che aveva chiesto una procedura straordinaria accanto a quella ordinaria oltre al riconoscimento del servizio svolto per partecipare alle altre concorsuali, per reclutare almeno 5 mila precari sul 50% dei posti vacanti. Ma la decisione politica assunta non risolve il problema., giudica ". La nostra richiesta era stata formulata nei giorni scorsi all'interno della trentina di emendamenti Anief al decreto salva precari, consegnati ai parlamentari delle Commissioni Cultura e Lavoro durante l’audizione tenuta alla Camera, nel giorno dell’ultimo sciopero con sit-in tenuto davanti a Montecitorio . Noi, come sempre, non ci arrendiamo e, dove a breve giungerà il decreto 126 per la revisione finale".