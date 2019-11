Altra seduta in rialzo per il comparto chimico italiano (+2,79%)

comparto chimico italiano

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance del 2,79%.Intanto ilmostra un +0,02%, dopo un inizio di giornata a 1.159,93.Tra i titoli adel comparto chimico, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,69%.Tra i titoli adell'indice chimico, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,19%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,07%.