Calo per il comparto utility in Italia (-1,06%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Enel

Italgas

Hera

mid-cap

IREN

Falck Renewables

bassa capitalizzazione

Alerion

Ternienergia

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 36.718,2, in calo dell'1,06% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 336, dopo aver avviato la seduta a 338.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,23% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,40% sui valori precedenti.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice utility, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.