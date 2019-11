Infrastrutture, Castelli: "Colpa dell'incuria di anni. Stanziati 11 miliardi per opere"

(Teleborsa) - Iltorna sul tema dele del, dopo le ripetute emergenze degli ultimi giorni su centri abitati (Venezia) e viabilità (autostrade di Genova), ribadendo la necessità di undegli ultimi decenni."Negare i cambiamenti climatici, ed è avvenuto per oltre vent'anni, non investire sulla manutenzione del territorio e continuare a consentire la cemetificazione del suolo, sull'intero territorio nazionale, sono le tre cause dei disastri di questi giorni e dei mesi scorsi", ha scritto in un post su Facebook, affermando chee di chi haE rilancia sulcontro il dissesto idrogeologico, che prevede uno. "Nella Legge di Bilancio per il 2020 - ha spiegato - prevediamo ulterioripubbliche da parte dei Comuni ed unper il"."Dobbiamo fare un lavoro serio sulla sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici sono condizionati dai nostri comportamenti. Riconversione energetica, salvezza dell’ambiente ed energie pulite rappresentano la direzione giusta per mettere un freno a tutte queste sciagure."Il Consiglio dei Ministri ha già stanziato le risorse per le primissime necessità", ha affermato la Castelli in merito ai più recenti avvenimenti che hanno colpito molte reg9ioni e città, "ma, tutti assieme, dobbiamo invertire la rotta".