Agatos rivede al ribasso stime fatturato e EBITDA 2019

Agatos

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato ile gli scostamenti rispetto al Piano Industriale2019-2022 (Business Plan ) e al Piano Finanziario 2018-2019 pubblicati in gennaio 2019 e rivisti in giugno 2019, tenendo in considerazione lo slittamento dal 2019 al 2020 del fatturato relativo al Progetto Marcallo, il cui closing finanziario era atteso entro la fine di quest'anno. Tenendo conto di questo slittamento, la società prevede ora undel Piano e le metriche peggiorative già formulate a giugno.Ilconsolidata è atteso a, rispetto ai 21,6 milioni indicati nel Business Plan approvato in gennaio 2019 ed ai 16,9 milioni indicati nell'aggiornamento contenuto nella relazione di bilancio consolidato al 31-12-2018 approvata in giugno., parallelamente, dovrebbe mostrare un, rispetto agli 1,78 milioni indicati nel Piano approvato a gennaio ed agli 1,15 milioni previsti a giugno, in marginale miglioramento rispetto al pareggio del 2018; l'EBIT e il risultato netto ante imposte dovrebbero migliorare rispettivamente a -0,7 milioni ed a -1,2 milioni rispetto ai -2,4 milioni e -3 milioni del 2018.In merito al, la società ricorda di aver sottoscritto in data 9 ottobre 2019 l'accettazione ad un offerta vincolante ricevuta da un primario operatore energetico nazionale. Sono attualmente al vaglio degli enti finanziatori i report die i contratti di progetto negoziati e ci si aspetta presumibilmente una, cosa che permetterà ad Agatos di formalizzare la. In linea con una tempistica ravvicinata, Agatos sarà in grado di effettuare la maggior parte deirelativi alla costruzione e collaudo dell impianto, generando così l'anno prossimo un valore della produzione paragonabile ai circa 14 milioni attesi per quest anno.Nel 2019, nel segmentoper impianti di efficienza energetica (co e tri-generazione) ci si attende unrispetto al Business Plan approvato in gennaio, che non sarà sufficiente a compensareprodotta da impianti propri che nel 2019 scenderà a 4,3 milioni rispetto ai 5,9 milioni indicati nel Business Plan di gennaio e giugno.