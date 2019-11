Scorte greggio USA salgono a sorpresa. WTI poco mosso

Light Crude

Brent

(Teleborsa) -. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, lenegli ultimi sette giorni al 22 novembre 2019 sonoa 452 MBG. Il dato risultache indicava un calo di 0,4 milioni di barili.Glihanno registrato una 116,4 MBG, in linea con le attese, mentre lemilioni a quota 226 MBG (era atteso +1,2 milioni).Ledi petrolio sonoa 636,2 MBG.Poco mosso il prezzo del greggio in una giornata prefestiva (domani mercati chiusi per il Ringraziamento). Il contratto sulstatunitense scambia a 58,29 dollari al barile, in ribasso di 0,11 dollari ossia dello 0,19%, mentre ilregistra un incremento dello 0,44% a 56,99 dollari (+0,25 dollari).