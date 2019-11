L'indice del settore alimentare italiano si muove verso il basso (-0,74%), seduta moderatamente negativa per Campari

comparto alimentare a Piazza Affari

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

small-cap

Doria

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 94.501,4 al di sotto di 700,3 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,33%, dopo un inizio di seduta a quota 604.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,77%.Tra ledi Milano, contenuto ribasso per la, che mostra una flessione dello 0,55%.