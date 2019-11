L'indice media italiano in territorio positivo (+0,75%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Rai Way

Mediaset

RCS

Ftse SmallCap

Mondo TV

Monrif

Class Editori

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 11.676,2 in aumento di 87,52 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 221, dopo aver avviato la seduta a 220.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,16%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,11%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,41%.avanza dello 0,64%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.