Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori in parte condizionato dai. L'inquilino della Casa Bianca ha annunciato l'intenzione didi Argentina e Brasile. Una notizia che rischia di mettere in secondo piano l’ottimismo per i dati macroeconomici migliori delle attese provenienti dalla Cina Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 28.074,64 punti, attorno ai livelli della vigilia; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 3.140,47 punti. Debole il(-0,15%), come l'S&P 100.Nell'S&P 500, buona la performance del compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,68%),(+0,63%),(+0,62%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Tra i(+1,45%),(+0,96%),(+0,84%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.