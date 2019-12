Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,12%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Italgas

Terna

A2A

Ftse MidCap

Acea

Falck Renewables

Ascopiave

Ftse SmallCap

Alerion

Seri Industrial

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 36.925,2, in diminuzione di 413,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 338, dopo aver avviato la seduta a 341.Nel, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,51%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,06% sui valori precedenti.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,79% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.